Online και εντελώς δωρεάν ανάγνωση χιλιάδων βιβλίων στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Αν αγαπάς το διάβασμα, υπάρχει ένας ψηφιακός «παράδεισος» που μάλλον δεν έχεις ακόμη ανακαλύψει. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος φέρνει τον κόσμο των βιβλίων πιο κοντά από ποτέ μέσα από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, μια online πλατφόρμα όπου μπορείς να διαβάσεις χιλιάδες τίτλους εντελώς δωρεάν, όποτε και όπου θέλεις.

Η δημιουργία και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» που εκπονείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η γνώση σε ένα μόνο κλικ

Η είσοδος στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο γίνεται μέσα από το https://ereading.nlg.gr

Η διαδικασία είναι απλή: συνδέεσαι με τους κωδικούς Taxisnet σου, δημιουργείς το προσωπικό σου προφίλ και αμέσως αποκτάς πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο βιβλίων. Δεν χρειάζεται καμία συνδρομή, ούτε λήψη εφαρμογής, όλα γίνονται online, απευθείας από τον browser σου.

Τι θα βρεις εκεί

Από ελληνική και ξένη λογοτεχνία μέχρι ιστορικές μελέτες, βιογραφίες, επιστημονικά συγγράμματα, παλιές εφημερίδες και περιοδικά, το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο φιλοξενεί έναν πλούτο γνώσης για κάθε γούστο. Πολλά από τα έργα δεν κυκλοφορούν πια στο εμπόριο, ενώ η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους χάρη στη συνεργασία της ΕΒΕ με εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικούς φορείς.

Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο από ποτέ

Με λίγα μόνο βήματα, μπορείς να έχεις ολόκληρη τη βιβλιοθήκη στο κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Η ανάγνωση γίνεται απευθείας μέσα από τον ιστότοπο, με δυνατότητα αλλαγής σελίδων, αναζήτησης λέξεων και άνετης περιήγησης, χωρίς διαφημίσεις ή περιορισμούς.

Ένας ψηφιακός χώρος πολιτισμού

Η Εθνική Βιβλιοθήκη με το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο φέρνει τη γνώση πιο κοντά σε όλους, κάνοντας πράξη την ιδέα της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στην παιδεία και τον πολιτισμό. Είναι μια υπηρεσία που αξίζει να γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε, γιατί μέσα από ένα απλό κλικ μπορεί να ανοίξει μπροστά μας ολόκληρος ο κόσμος του βιβλίου.

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες